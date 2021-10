ANCONA – Continua a salire nelle Marche l’incidenza di positivi al coronavirus su 100mila abitanti: nell’ultima giornata si sono registrati 103 casi e l’indice di incidenza cumulativo è passato al 44,22 (ieri 41,56).

Il maggior numero di casi è stato rilevato in provincia di Fermo (29), riferisce il Servizio Sanità della Regione: gli altri contagi nelle province di Pesaro Urbino (26), Ascoli Piceno (15), Ancona (11), Macerata (10), più 12 casi da fuori regione.

Nell’ultima giornata sono diminuiti i ricoveri (55; -3), tra i ricoverati è stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (14), in crescita in Semintensiva (15; +1) e in calo nei reparti non intensivi (26; -4); tre le persone dimesse. Gli assistiti in strutture territoriali sono 40 e quattro in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di tamponi eseguiti è 2.890 di cui 1.579 nel percorso diagnostico (6,8% di positivi) e 1.311 nel percorso guariti, a cui si sommano 720 test antigenici (18 positivi). Tra i nuovi contagiati 24 persone con sintomi; ci sono 24 contatti stretti di positivi, 31 contatti domestici, quattro in ambiente di scuola/formazione, due di lavoro, uno di vita/socialità, cinque in setting assistenziale e uno in setting sanitario; 11 i casi sui quali è in corso un approfondimento epidemiologico. Il totale dei positivi (ricoveri più isolamenti) sale a 1.993 (+19) e le quarantene a 3.383 (+188); mentre i guariti/dimessi sono ora 110.574 (+78).

Si contano altre due persone decedute (una 93enne di Ancona e un 81enne di Serra de’ Conti sempre in provincia di Ancona, entrambe con patologie pregresse). Il totale regionale di vittime sale così a 3.101.