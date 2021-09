Da una parte un numero di ricoveri in terapia intensiva (21, il 10% dell’occupazione dei posti letto) che resta stabile, per la presenza di una maggioranza di non vaccinati in gravi condizioni. Dall’altra, un’incidenza in calo, complice la campagna vaccinale. Ecco le due facce del Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore secondo il report del Servizio Sanità.

Macerata ancora fronte dei nuovi contagi

I nuovi casi sono 79, il 9.3% dei tamponi molecolari analizzati (79 su 846), e l’1% degli antigenici (12 su 1243). In calo l’incidenza su 100mila abitanti: è il 34,03, contro il 51 di una settimana fa.

Dei nuovi positivi, 36 si registrano a Macerata, 17 ad Ancona, 12 nel Pesarese, 6 a Fermo, 2 nell’Ascolano, e 6 da fuori regione.

Stabili le terapie intensive, calano i ricoveri non intensivi

Diminuiscono i ricoveri totali: sono 76 (-3 in 24 ore), mentre restano stabili i degenti in terapia intensiva (21) e in semi intensiva (20). Il calo riguarda i reparti non intensivi, dove sono 35 i ricoverati. Zero le persone nei pronto soccorso della regione.

Nelle ultime 24 ore non si sono registrate vittime causa Covid. Dall’inizio della pandemia sono 3072 i decessi totali nelle Marche.