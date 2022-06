FERMO – Nel pomeriggio di ieri un incendio è divampato in un campo di grano già lavorato adiacente alla Provinciale 16 “Castiglionese” che sale da Porto San Giorgio a Fermo: dalle prime stime il fuoco avrebbe divorato tra i sei e gli otto ettari di terreno.

Quando le fiamme e soprattutto il fumo sono arrivati sulla strada hanno iniziato a ‘puntare’ verso le case, per evitare incidenti, investimenti o altre problematiche, i vigili del fuoco di Fermo hanno fatto chiudere la Sp Castiglionese per circa due ore prima che la situazione si normalizzasse.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Fermo personale di Civitanova Marche, Macerata e San Benedetto, con vari mezzi al lavoro.

L’intervento dei pompieri ha evitato che l’incendio, divampato dopo le 15, raggiungesse anche una casa disabilitata, con annessa officina e trattori, che si trova nel campo interessato dalle fiamme. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Nelle vicinanze della zona interessata dal rogo si trova anche una ditta di stoccaggio gas, la Pegas. L’azione dei vigili del fuoco, in corso ormai da quasi tre ore e mezza, ha in ogni caso tenuto distanti le fiamme e in questi frangenti è in corso la bonifica dell’area e l’incendio è sostanzialmente spento.