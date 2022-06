ANCONA – Avvicina un bambino e tenta una molestia, poi arrivano i carabinieri. Episodio da brividi venerdì pomeriggio alla pineta del Passetto di Ancona. Un bambino sarebbe stato avvicinato e molestato da un uomo di corporatura robusta in età compresa tra i 70 e gli 80 anni. Il piccolo è subito fuggito e ha subito raccontato la vicenda. Da qui la denuncia ai carabinieri che stanno indagando.



Il presunto molestatore sarebbe stato identificato e in queste ore la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Le indagini non sono però terminate ma proseguono per fare piena luce sull’episodio, anche per riportare tranquillità tra i frequentatori della pineta del Passetto.