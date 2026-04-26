ARCEVIA – Grave incidente ieri sera, intorno alle 20, a Loretello di Arcevia. Un 34enne del posto ha perso il controllo della bicicletta elettrica finendo a terra e battendo violentemente la testa. Dopo l’impatto ha perso conoscenza. Immediati i soccorsi: sul posto l’ambulanza infermieristica della Potes 118 di Arcevia e l’eliambulanza Icaro 02, decollata da Fabriano. L’equipe è stata calata con il verricello per raggiungere il ferito in una zona impervia. Stabilizzato in condizioni giudicate molto critiche, l’uomo è stato trasferito in codice rosso al Trauma Center di Torrette di Ancona. Momenti di apprensione anche per la madre, che all’arrivo sul posto ha accusato un malore, è stata soccorsa e accompagnata a casa da alcuni parenti.

