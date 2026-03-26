ANCONA – Dodici persone sono state arrestate all’alba nelle Marche nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato contro un’associazione criminale armata che vendeva droga online come un e-commerce, con tanto di menù degli stupefacenti, recensioni dei clienti e consegne a domicilio tramite corrieri. L’operazione è stata denonimata “Suburra” e l’indagine, condotta dal Sisco di Ancona, dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Macerata, ha portato a otto arresti in carcere, quattro ai domiciliari e dieci perquisizioni.

L’organizzazione introduceva nelle Marche tonnellate di hashish e cocaina, vendute attraverso un canale di messaggistica chiamato “La sacra famiglia”: i clienti inviavano una copia del documento d’identità come garanzia, sceglievano dal catalogo e ricevevano la merce a casa tramite corrieri express – pagati fino a 5mila euro al mese – che alla prima consegna si presentavano armati di pistola.

Il capo del gruppo, chiamato “Padre” dai sodali, garantiva assistenza legale ed economica agli associati in carcere ritenuti fedeli, mentre contro quelli considerati traditori organizzava pestaggi nelle carceri. Secondo gli inquirenti, avrebbe anche costretto un uomo a gettarsi da un’auto in corsa in autostrada dopo uno scambio di droga andato male in Puglia, e tentato di uccidere i cani di un associato diventato informatore.

Ulteriori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa alle 11 alla Questura di Ancona.