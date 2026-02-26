OSIMO – Il rogo divampato ieri in un’azienda di Osimo (Ancona) non ha lasciato scampo a Frankie, la pappagallina che seguiva instancabilmente nei suoi allenamenti il ciclista di Filottrano Michele Scarponi, vincitore di un Giro d’Italia, deceduto il 22 aprile 2017 in un incidente stradale.

Giacomo Luchetta, amico di Scarponi e proprietario dell’esemplare femmina di pappagallo Ara che amava poggiarsi sulla schiena del corridore, è il titolare della ditta di smaltimento di rottami ferrosi “Luchetta srl”, tra Padiglione di Osimo e Filottrano, dove nel tardo pomeriggio di ieri è scoppiato un violento incendio.

Dopo aver domato le fiamme nella serata di ieri (13 i mezzi impegnati con squadre dei vigili del fuoco provenienti da Osimo, Jesi, Ancona e anche Macerata) i pompieri si stanno ora occupando delle operazioni di smassamento e di bonifica.







