Stasera torniamo in onda per una puntata molto speciale di Sibilla, le voci della ricostruzione. Una puntata on the road tra Pieve Torina, Castelluccio di Norcia ed Arquata del Tronto. Appuntamento alle 21 con il nostro programma di approfondimento sulla ricostruzione post sisma del 2016 e trasmesso in contemporanea su Marche, Umbria e Abruzzo.

Nella prima parte racconteremo nei dettagli la settimana nera della Marche per il maltempo, tra alluvioni sfiorate, frane, mareggiate e soprattutto tanta neve caduta in tutto il centro Italia. Proprio la neve sarà centrale nella seconda parte, quando incontreremo il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci e alcuni suoi concittadini per parlare della difficoltà di vivere, con un’aggravante in più, all’interno delle Sae. Con il primo cittadino faremo il punto anche sulla ricostruzione e sul superbonus, decisivo, ma che tarda ad arrivare e rallenta così i cantieri. Tappa successiva ad Arquata del Tronto, e in particolare nella frazione di Pretare, dove alcuni residenti nei moduli abitativi di emergenza sono rimasti senza luce e al freddo: le commoventi testimonianze di chi sogna di tornare a casa sua, lasciandosi alle spalle un incubo lungo quasi 7 anni.

Una luce che non si spegne mai. Ci “vediamo” alle 21 su E’Tv Marche.