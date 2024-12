ANCONA – Incidente in una giostra di piazza Pertini nel tardo pomeriggio di questo giorno di Natale: una ragazza di 27 anni è volata fuori da una palla del luna park natalizio allestito in centro città. La giovane è stata soccorsa dalla Croce Rossa e portata con codice di massima gravità al Trauma Center dell’Ospedale Regionale a Torrette di Ancona. Da una prima ricostruzione si sarebbero rotti alcuni lacci di sicurezza che avrebbero dovuto tenera salda a bordo la ragazza all’interno della giostra a palla dalla quale, invece, durante il giro, sarebbe caduta rovinosamente a terra. Il gioco è stato posto sotto sequestro: sul posto la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

“Sono cose che non devono succedere, sono davvero sconcertato. La polizia locale sta approfondendo per capire cosa è successo, andremo fino in fondo per capire di chi è la responsabilità di questo incidente”. Così il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. Il sindaco si è subito messo in contatto con l’ospedale e segue l’evoluzione della situazione. ‘Stando alle prime informazioni dei sanitari che stanno occupandosi della giovane – spiega all’ANSA – è sveglia e la situazione per fortuna non sarebbe grave. Aspettiamo l’esito definitivo degli accertamenti clinici’. Silvetti esprime “la vicinanza personale e della città alla ragazza e alla famiglia” e assicura che “le responsabilità saranno accertate”.