ANCONA – “La sconvolgente notizia che la Direzione Investigativa Antimafia (Dia) aveva già trasmesso il 10 aprile di quest’anno una segnalazione alla Prefettura di Macerata, evidenziando come la Crucianelli Rest Edile “presentasse profili di permeabilità alla criminalità organizzata”, aggrava ulteriormente il quadro già critico emerso dall’inchiesta “Ricostruzione” e rende urgente un immediato avvicendamento al vertice della Struttura commissariale e cioè la sostituzione del senatore Guido Castelli”.

È quanto dichiarano i gruppi di minoranza in Consiglio regionale, che hanno proposto un’interrogazione a risposta immediata per sollecitare il Presidente della Giunta a chiedere formalmente al Governo un cambio alla guida della struttura. Le opposizioni rimarcano la gravità di quella falla nei controlli e le risultanze sulle infiltrazioni nella filiera degli appalti e dei subappalti legati al post terremoto. “Dagli atti emerge un dato sconcertante: la concentrazione di circa 860 cantieri in capo a un’unica ditta che, per quanto è dato sapere, disponeva di appena 270 dipendenti diretti. È evidente che qualcosa non ha funzionato nel sistema dei controlli”.

La replica di Castelli

“Nessuna attività correlata alle istruttorie antimafia, né le relative note intercorse tra i soggetti deputati alle verifiche, come nel caso di specie,

vengono condivise o notificate alla Struttura commissariale. In caso di formalizzazione di interdittiva, questa viene prontamente notificata alla

Struttura commissariale che, a sua volta, la condivide con gli USR territoriali e i soggetti gestori per darne immediata comunicazione. Negli ultimi tre anni è successo ben 102 volte. È ora di porre fine alla strumentalizzazione politica degli avvenimenti e al tentativo di attribuire alla Struttura commissariale responsabilità di competenze che la legge attribuisce espressamente ad altri organismi. La delicatezza della vicenda impone rigore, senso di responsabilità e rispetto dei ruoli istituzionali, non indebite sovrapposizioni tra accertamenti giudiziari e polemica politica”.

L’avvocato di Ezechielli rinuncia all’incarico

Nel frattempo l’avvocato Sergio Del Medico ha rinunciato all’incarico di difensore di Antonio Ezechielli, l’imprenditore ritenuto uno dei componenti della presunta “cricca” nell’ambito dell’inchiesta Ricostruzione sugli appalti pilotati nei cantieri del post sisma, tra cui l’immobile delle ex Monachette di Macerata

“La scelta di rinunciare al mandato difensivo – spiega Del Medico – nasce dalla mia volontà di evitare che la rilevanza mediatica conferita ai miei rapporti con l’avvocato Giulianelli possa in qualsiasi modo incidere sugli interessi difensivi del sig. Ezechielli”.

Nei giorni scorsi le polemiche politiche legate al fatto che Del Medico condivida lo studio con il Garante dei diritti delle Marche Giancarlo Giulianelli e che quest’ultimo ha incontrato in carcere sia Ezechielli che altri due arrestati (Fabio Pistarelli, ex capo di Gabinetto del presidente Acquaroli, e l’imprenditore Enrico Crucianelli).