Le esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie in relazione all’offerta di servizi; la domiciliarità; le condizioni e i costi delle residenze per anziani; la gestione delle liste di attesa nei servizi territoriali. Sono questi i macro-temi declinati nell'undicesimo quaderno “L’intollerabile distanza: persone non autosufficienti e servizi nelle Marche”, risultato di un’analisi biennale dell’Osservatorio sulle Politiche Sociali del Gruppo Solidarietà. Ed è stato illustrato dal suo presidente Fabio Ragaini, in dialogo con Giorgia Sordoni, presidente del Centro Papa Giovanni XXIII, durante il confronto organizzato dalla stessa Cooperativa con alcuni dei candidati al consiglio regionale delle Marche