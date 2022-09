SENIGALLIA – Nuova allerta meteo sulle Marche. Sta piovendo anche nei comuni alluvionati, dove i sindaci aggiornano costantemente i cittadini attraverso i social istituzionali. Alle 22.30 di ieri sera il prefetto di Ancona aveva convocato un altro summit per monitorare l’evolversi del maltempo: “Non sono state rilevate criticità – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Senigallia – e attualmente su tutto il territorio comunale cade una leggera pioggia che al momento non crea particolari problematiche. Si continua il costante monitoraggio dei fiumi Misa e Cesano con l’ausilio anche di torri faro per favorire il controllo visivo. Ulteriori aggiornamenti sulla perturbazione meteo saranno comunicati tempestivamente”.

Nel pomeriggio si era svolta la seconda riunione con la Prefettura di Ancona e la Regione Marche dalla quale è emerso che l’allerta meteo per criticità idrogeologica, idraulica e temporali è estesa fino nei prossimi giorni. Aveva scritto il Comune di Senigallia sulla pagina Facebook: “A tal proposito si raccomanda alla popolazione di mantenere una vigile allerta. Si invita inoltre, la cittadinanza in zona rossa, in via precauzionale, ad evitare di stazionare nei locali seminterrati e piano strada e a trascorrere la notte tra sabato e domenica ai piani alti e di muoversi solo per effettive e improrogabili necessità. Allo stesso modo, si invitano i cittadini a rimanere in continuo contatto con i canali accreditati del Comune di Senigallia per avere informazioni ed aggiornamenti ufficiali relative all’evoluzione della perturbazione meteo e alla situazione di emergenza. Si ricorda che gli unici canali autorizzati a rilasciare informazioni alla popolazione sull’evoluzione dell’emergenza sono quelli istituzionali”.

Anche il Comune di Trecastelli – paese alluvionato – nella pagina ufficiale Facebook raccomandava ai cittadini massima attenzione: “Viste le condizioni meteorologiche che prevedono un’allerta gialla, unite ai fenomeni avvenuti il 15 settembre, si raccomanda di prestare attenzione e qualora si verificassero fenomeni di precipitazione di portarsi ai piani alti delle abitazioni”. Allo stesso tempo, con un’ordinanza della Polizia locale, è stata disposta la chiusura del ponte sul fiume Nevola, in via Matteotti – via S.S. Trinità, fino al provvedimento di revoca.