ANCONA – Seconda vittoria consecutiva, tre su tre al Del Conero in campionato. E’ la velocità di crociera dell’Ancona Matelica che batte anche la Lucchese 3-1. Biancorossi nel segno di Rolfini e Sereni, sempre loro, come una settimana fa contro il Pontedera. La Pistoiese è già avvisata. Non cambia il risultato in casa Fermana che inanella la quarta sconfitta consecutiva. La cura Riolfo ancora non ha sortito i primi effetti benefici, coi canarini battuti di misura in casa della Carrarese. seconda gara consecutiva al Del Conero. A completare il quadro delle marchigiane in questa quinta giornata nel girone B di serie C alle 17.30 sarà la Vis Pesaro in casa contro la Pistoiese.

I risultati

ANCONA MATELICA-LUCCHESE 3-1 (Rolfini al 24′ pt e al 17′ st, Sereni al 12′ st (AM); Semprini al 29′ st (L))

CARRARESE-FERMANA 1-0 (Tunjov al 23′ st)

VIS PESARO-PISTOIESE

Le formazioni

Colavitto sceglie Avella in porta e Maurizii per Di Renzo; conferma Iannoni e Gasperi a centrocampo al posto degli infortunati Papa e Delcarro. Solo panchina per Moretti, dal primo minuto c’è Faggioli.

ANCONA (4-3-3): Avella; Tofanari, Iotti, Masetti (Bianconi dal 41′ st), Maurizii (Di Renzo dal 16′ st); D’Eramo (Farabegoli dal 26′ st), Gasperi, Iannoni; Rolfini (Vrioni dal 26′ st), Faggioli, Sereni. All. Colavitto

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Papini, Bachini, Baldan, Nannini (Semprini dal 16′ st); Visconti, Bensaja (Eklu da 21′ st), Picchi (Frigerio dal 1′ st); Belloni (Lovisa dal 37′ st), Nanni (Babbi dal 21′ st), Fedato. All. Pagliuca

Arbitro: Scarpa di Collegno

Spettatori: 2265 (1500 in curva nord), di cui 42 ospiti, per un incasso di 20.411 euro

La cronaca

Inizio di gara con la Lucchese a dettare i ritmi del gioco, anche se la prima conclusione è dell’Ancona Matelica (10′): tentativo dalla distanza di Iannoni deviato in corner. Bello scambio al limite (13′) Sereni-Rolfini, quest’ultimo murato dalla difesa ospite. Toscani insidiosi su calcio piazzato (19′), colpo di testa di Nanni e palla alta di poco. I biancorossi passano in vantaggio al 24′ con un’azione capolavoro di Rolfini che soffia palla a un avversario sulla corsia di destra, si accentra e una volta in area lascia partire un sinistro che si infila sotto il sette. Applausi. La squadra di Pagliuca aumenta allora i giri del motore alla ricerca del pareggio. Subito la chance del pari è sprecata malamente da Belloni (26′). Si salvano i dorici per due volte consecutive attorno alla mezzora, sempre Fedato pericolosissimo: prima col sinistro e poi col destro, in entrambi i casi solo esterno della rete. All’intervallo l’Ancona Matelica è avanti 1-0 su una Lucchese però più intraprendente. Che non cambia registro neppure all’alba della ripresa. Avella è miracoloso su un’incornata di Papini (3′ st) e poi aiutato dalla difesa a negare il gol a Nanni sulla ribattuta. Un fuoco di paglia perché in ripartenza la formazione di Colavitto è letale: filtrante per Sereni che mette il turbo e brucia gli avversari presentandosi tutto solo in area. Il mancino è preciso all’angolino e Cucchietti non può nulla. Al 12′ del secondo tempo il raddoppio è servito. Provano a riaprirla i rossoneri: colpo di testa di Belloni, fuori. A suggellare un’altra prestazione da prima pagina, Rolfini si inventa il tris che cementa il risultato: progressione palla a terra, dal centro-destra tiro che passa tra i guantoni e le gambe di un colpevolissimo Cucchietti. La papera del portiere della Lucchese non toglie nulla al 9 biancorosso, salutato dalla standing ovation del Del Conero. Non è ancora finita però: gli ospiti siglano la classica rete della bandiera un attimo prima della mezzora con Semprini che s’avventa su una palla vagante in area e anticipa Avella. Colavitto decide di alzare i centimetri della retroguardia, mette Farabegoli, passando a cinque (Poi Bianconi rileva l’infortunato Masetti) con Sereni a flottare tra la posizione di mezzala e di esterno offensivo. Poi l’Aida, colonna sonora di un’Ancona Matelica che segna, diverte e vince.

L’esultanza dei giocatori dell’Ancona Matelica dopo il gol di Rolfini