ANCONA – L’incidenza dei positivi scende sotto i 40 casi ogni 100 mila abitanti ma nelle ultime 24 ore si registrano altre due vittime che fanno salire a 3072 il bilancio dei decessi correlati al Covid 19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria nelle Marche. Si tratta di due uomini, con un quadro clinico già gravato da patologie pregresse: un 73enne di Colmurano che è spirato all’ospedale regionale di Torrette e di un 72enne di Recanati morto a Civitanova Marche.

Più in generale sono 21, uno in più rispetto a ieri, i pazienti Covid più gravi nei reparti di rianimazione su un dato complessivo di 79 ricoveri di contagiati, due in meno rispetto a 24 ore fa. Restano tre le persone positive in attesa nei pronto soccorso di Civitanova, Macerata e Ascoli Piceno.

Sul fronte del contagio scende a 38, 5 l’incidenza dei casi positivi ogni 100 mila abitanti: dai tamponi processati nelle ultime 24 ore emergono 62 persone contagiate. Il numero più alto arriva dalla provincia di Macerata, come accade ormai da settimane. Seguono Ancona e Fermo. Pochi casi invece nelle province di Ascoli Piceno e Pesaro Urbino. Complessivamente, raggruppando test molecolari e antigenici rapidi, il rapporto positivi/testati è del 3%: la curva è in discesa dopo l’ultimo picco di fine agosto.