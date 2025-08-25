USSITA – Dramma sul Pizzo Berro, nel comune di Ussita, una donna piemontese di 64 anni che stava effettuando un’escursione con il marito, è precipitata da un sentiero. Un volo di 50 metri che non le ha lasciato scampo. L’incidente è avvenuto intorno alle 15 mentre la vittima era in compagna del marito medico e di altri due escursionisti che non hanno invece subito alcuna conseguenza. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco con l’elicottero Drago 54 da Pescara per recuperare il corpo senza vita della donna e il Soccorso alpino che ha assistito e riportato a valle gli altri escursionisti.