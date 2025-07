Chiama in casa di un'anziana di 99 anni spacciandosi per maresciallo dei carabinieri e raccontando che la figlia della donna rimasta coinvolta in un incidente stradale ha bisogno di 10.000 euro per evitare guai giudiziari. È l'ennesimo tentativo di truffa agli anziani, questa volta sventato grazie all'intervento della badante della donna che ha prontamente chiamato i carabinieri, quelli veri, mentre era ancora al telefono con il truffatore.