Un’appassionante serata culinaria all’insegna della tradizione e dell’eccellenza gastronomica ha illuminato ieri sera la piazza di Sirolo. Lo Chef stellato Errico Recanati, del rinomato ristorante Andreina, ha affascinato il pubblico con un magnifico show cooking, accompagnato da quattro chef locali e sostenuto dalla straordinaria partecipazione dei ristoratori di Sirolo.

L’evento, presentato con entusiasmo da Cinzia Nicolini e Maurizio Socci, è stato coordinato dal rinomato Chef televisivo Elis Marchetti, che ha agito da collante e organizzatore di questa straordinaria serata.

Nonostante le difficoltà iniziali causate dal maltempo, che ha temporaneamente interrotto l’allestimento e la preparazione dell’impianto audio e video, la determinazione e la volontà di superare gli ostacoli hanno permesso di avviare lo spettacolo sfidando le previsioni meteorologiche.

Dopo l’intenso temporale, la piazza di Sirolo è tornata a nuova vita e le melodie degli insegnanti e degli allievi della scuola di musica Guiormella hanno guidato il pubblico verso il palco, dove hanno avuto l’opportunità di assistere alla creazione di piatti straordinari che esaltano i prodotti locali. Lo Chef Recanati ha sorpreso tutti con “I Sassi nel piatto”, un omaggio ai suggestivi sassi di Sirolo, realizzato attraverso una rivisitazione del guazzetto di moscioli.

Il Conero Festival ha debuttato in questa forma per la prima volta, coinvolgendo il pubblico in una serata unica e indimenticabile. Per conoscere i piatti proposti durante la serata e i ristoranti di Sirolo coinvolti, vi invitiamo a visitare il sito conerofestival.com.

Il sindaco di Sirolo Filippo Moschella desidera ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario evento culinario, dimostrando la passione e l’impegno per la valorizzazione dei prodotti locali e l’offerta di esperienze uniche ai visitatori e ai sirolesi.