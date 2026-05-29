MONTE ROBERTO – Una telefonata minatoria, ricevuta questa mattina intorno alle 9.30 dalla segreteria della scuola secondaria di primo grado “Pascoli” di Pianello Vallesina di Monte Roberto, ha fatto scattare un’allarme bomba all’interno dell’edificio, tanto da provocare la precauzionale evacuazione del plesso. Il personale, con lucidità e freddezza, ha proceduto a trasferire circa 200 studenti nel parco vicino all’istituto. Sul posto si sono recati immediatamente i carabinieri della Compagnia di Jesi che, però, per fortuna non avrebbero riscontrato anomalie. Pertanto si sarebbe trattato di un falso all’allarme. Motivo per il quale sono in corso serrate indagini per risalire all’autore della chiamata che ha provocato momenti di grande apprensione.