SENIGALLIA – Si è svolto ieri a Roncitelli l’incontro organizzato dall’Amministrazione per informare i residenti sulle azioni intraprese fino ad oggi e quelle che saranno avanzate nelle prossime settimane dal Comune relativamente ai cedimenti che si sono registrati in Piazza Giordano Bruno.



Il Sindaco Massimo Olivetti ha ripercorso tutta l’attività svolta dall’Amministrazione Comunale, che ha seguito passo passo l’evolversi del fenomeno. Le verifiche iniziali del personale comunale sono state avviate il 25 novembre del 2025, appena giunte le prime segnalazioni, a cui è seguito il sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Il 3 dicembre è stato affidato l’incarico a una società di ingegneria per svolgere indagini geotecniche sull’intera area della piazza. Il 5 dicembre, è stata emessa un’ordinanza sindacale nei confronti della proprietà, con cui si intimava alla stessa la messa in sicurezza dell’immobile e si stabiliva l’interdizione temporanea della porzione di piazza prospiciente l’abitazione.

Preso atto che l’ordinanza non era stata ottemperata, scaduti i termini fissati, il Comune è intervenuto in via sostitutiva, affidando i lavori di delimitazione e messa in sicurezza dell’area. Nel frattempo l’Amministrazione aveva contatto sia con la proprietaria della casa inagibile sia Vivaservizi Spa, responsabile delle condotte dell’acquedotto, la cui rottura veniva ritenuta causa dello smottamento.



Agli inizi del mese si è verificato un ulteriore cedimento nell’area centrale della piazza, con la formazione di una cavità significativa nel sottosuolo. L’Amministrazione ha quindi immediatamente isolato l’area e conferito un nuovo incarico tecnico per capire il reale stato del sottosuolo della piazza da cui è emersa la presenza di una sacca di vuoto nel terreno, attualmente circoscritta e monitorata. Il Comune ha provveduto a compiere una videoispezione nelle fogne comunali, che non ha palesato alcuna perdita in quella conduttura per poi procedere a una video ispezione tramite georadar in tutta la piazza e nel centro storico di Roncitelli.

I prossimi passi, fa sapere Olivetti, contemplano ulteriori accertamenti, sempre con georadar, che verranno effettuati anche nell’area di proprietà privata, previa autorizzazione, per verificare la presenza di eventuali cavità sottostanti l’abitazione. Mentre ieri è stata firmata un’ordinanza di avvio del procedimento per l’abbattimento dell’immobile, misura ritenuta necessaria alla luce dell’aggravarsi della situazione. Parallelamente, l’Amministrazione sta predisponendo l’intervento tecnico per il riempimento delle cavità mediante idonee tecniche di consolidamento del sottosuolo.

“La situazione – conclude il Sindaco – è costantemente monitorata dai tecnici comunali, in raccordo con i professionisti incaricati e con i soggetti coinvolti. L’obiettivo dell’Amministrazione è di procedere nel più breve tempo possibile alla messa in sicurezza definitiva dell’area e alla successiva riqualificazione della piazza”.