FERMO – Abbandono di rifiuti, tra cui anche dell’amianto. E in un caso specifico i carabinieri hanno anche scoperto un piazzale realizzato con scarti di lavori edili: tre denunce nel Fermano.



Nel primo procedimento, i carabinieri forestali hanno denunciato un 56enne resosi autore dell’abbandono di rifiuti pericolosi (onduline in amianto) e non pericolosi (cumulo di circa 2 metri cubi di inerti da demolizione edile) rinvenuti in zona rurale di a Falerone (Fermo).



A Magliano di Tenna (Fermo), invece, è stata controllata una ditta di manutenzione del verde. Verifica che ha portato alla denuncia di un uomo di 48 anni che, secondo i carabinieri, avrebbe abbandonato rifiuti non pericolosi, nello specifico sfalci e potature derivanti dalla propria attività, per un quantitativo di circa 25 metri cubi.



A Porto San Giorgio (Fermo) infine, è stato denunciato un 57enne, rappresentante di un’impresa del settore edile, per il reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi. L’uomo avrebbe realizzato un piazzale di circa 250 metri quadrati mediante l’utilizzo di rifiuti non pericolosi derivanti dalla propria attività edilizia, per una quantità stimata in circa 200 metri cubi, in violazione di leggi speciali concernenti la gestione illecita di rifiuti non pericolosi