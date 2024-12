COMUNANZA – Aveva attribuito la fine della relazione ai genitori di lei e così a poche ore dal Natale ha fatto irruzione a casa dei due anziani, li ha aggrediti con calci e pugni e poi ha tentato di dare fuoco all’abitazione. Protagonista della vicenda avvenuta ieri in serata a Comunanza, nell’Ascolano, un 40enne arrestato con l’accusa di tentato omicidio e danneggiamento. Ad avere la peggio l’uomo, un 75enne, ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Ascoli Piceno, mentre la moglie, nonostante le fratture riportate, non è in pericolo di vita. Scattato l’allarme sono intervenuti i sanitari, ma l’eliambulanza non è potuta partire da Ancona a causa delle condizioni meteo avverse, quindi entrambi sono stati portati in ambulanza all’ospedale ascolano Mazzoni. L’aggressore, che avrebbe agito spinto dalla rabbia per la fine della relazione con la figlia dei due coniugi, si è costituito poco dopo l’accaduto presso la caserma dei Carabinieri di Comunanza. E’ stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di essere trasferito al carcere di Marino del Tronto.