ASCOLI PICENO – Questa mattina un operaio di 28 anni, di nazionalità straniera, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da alcuni metri di altezza mentre lavorava nel cantiere di corso Mazzini, all’interno dello storico palazzo che un tempo ospitava il Distretto Militare e che il Comune sta trasformando in sede di uffici comunali.

L’incidente si è verificato a metà mattina. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane, rimasto sempre cosciente nonostante la caduta. Considerate le sue condizioni e la dinamica dell’incidente, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste nei cantieri. Un nuovo episodio che riporta l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro, dopo altri due incidenti verificatisi nel settore edile ascolano nelle ultime due settimane.