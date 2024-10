Territori Forti e Fluidi: le giornate per tutta la famiglia proseguono domenica 27 ottobre a Serrapetrona con “Saluto all’autunno”.

Giornata piovosa ma densa quella accolta domenica 20 ottobre a Pievebovigliana, Comune di Valfornace, con la seconda tappa del progetto Territori Forti e Fluidi. Circa 30 persone non si sono scoraggiate e hanno preso parte alla bellissima passeggiata lungo il nuovo percorso del lago con la guida ambientale escursionistica Fabrizio Franconi. Applauditissima la performance "Natura Poetica" con l'attore di teatro e cinema Giovanni Moschella e la musica del maestro Lallo Pascucci. La visita guidata ai castagneti ha aperto il pomeriggio che ha visto anche lo spettacolo teatrale "Cuore di drago" Storie di draghi e antichi cavalieri a cura di Ruvido Teatro, con i bambini e i ragazzi della scuola primaria e secondaria di Valfornace, svolto al chiuso nel centro polifunzionale Ciccotti. Le caldarroste gustate in piazza cucinate dalla Pro Pieve, il miele marchigiano fatto degustare dal Consorzio Apistico Provinciale di Macerata, hanno lasciato spazio al Parco Girolamo Varnelli alla presentazione del cocktail dedicato all'evento “Roots Marche”, a cura della Distilleria Varnelli, una esaltazione delle radici, un legame antico con il territorio espresso dalle materie prime utilizzate per la preparazione, ripetibile a casa. La mostra fotografica naturalistica proposta dall'associazione Photonica3 con i racconti dei Monti Sibillini, la visita al vicino Giardino delle api, hanno focalizzato i temi della sostenibilità ambientale, espressi anche nell’esperienza sensoriale con i profumi del lavandeto "La Melanda” che coltiva lavanda a Taro di Fiordimonte. L’ animazione musicale e il truccabimbi hanno allietato il pomeriggio, chiuso dalla performance di danza contemporanea "Fluidi" con le danzatrici del Cantiere DanzArte. Domenica 27 ottobre tappa a Serrapetrona con “Saluto all’autunno”. Si comincia con la passeggiata alle ore 10,00 a Monte D’Aria, per poi fare il pranzo nei locali del paese

e immergersi in un pomeriggio pieno di attività, come il laboratorio a numero chiuso per adulti con stampa su carta di elementi naturali. Alle ore 15,30 in piazza arriva la spettacolare performance acrobatica, il circo contemporaneo per famiglie e bambini con il racconto aereo “Sibyl”. Di seguito il saluto all’autunno con le voci del “Coro Interrato” e le più belle canzoni contemporanee. Alle ore 17,30 lezione spettacolo con Cesare Catà con la performance “Dioniso, Odisseo e il vino” che condurrà all’ Anteprima di “Appassimenti Aperti”, assaggio guidato della Vernaccia di Serrapetrona DOCG e Serrapetrona DOC, a cura della Pro Loco con possibilità di gustare aperitivi. Per informazioni si può telefonare ai numeri del Comune di Ussita 0737 971206/971232 e a quello del Punto Informativo di Ussita tel 3701227568.

L’evento è organizzato dalla rete dei comuni composta da: Ussita capofila, Castelsantangelo sul Nera, Monte Cavallo, Serrapetrona, Valfornace, Visso. Il progetto gode del patrocinio e del contributo della Regione Marche e della Fondazione Carima e del patrocinio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Partners sono: l’Associazione Operatori Turistici Altonera, il Consorzio Apistico Provinciale Macerata e il Club per l’UNESCO Tolentino Terre Maceratesi ODV. Fondamentale il coinvolgimento delle 6 Pro Loco dei comuni ospitanti. Il calendario completo è consultabile nel sito del Comune di Ussita dove sono presenti tutti i programmi ed anche nelle pagine Facebook ed Instagram di “Territori Forti e Fluidi”.

Territori Forti e Fluidi: vivi in modo autentico i luoghi!