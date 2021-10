Le Marche al terzultimo posto in Italia per lavoratori vaccinati: per il 15,1% nemmeno una dose.

Il dato emerge dall’analisi dell’Ufficio studi della Confartigianato, che ha condotto il monitoraggio su una platea di soggetti in età lavorativa: secondo la stima, nella nostra regione ci sono 91.105 lavoratori senza alcuna immunizzazione, e rappresentano il 15,1% del totale. Una percentuale che pone le Marche al di sopra della media nazionale (ferma al 12,2%) e subito dietro alla Provincia autonoma di Bolzano, in testa alla graduatoria.

La stima è calcolata sui dati divulgati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è relativa alla fascia d’età 20-59 anni (la larga maggioranza delle persone in età lavorativa, circa il 90%). «Dal momento che le informazioni sui disoccupati e sugli inattivi erano disponibili per una fascia d’età (20-64 anni) leggermente più ampia rispetto al dato considerato dei soggetti non vaccinati (20-59 anni) la stima finale sul totale degli occupati non vaccinati potrebbe risultare un po’ sottostimata», precisa lo studio.

Il dettaglio marchigiano può essere ricostruito dai dati del report giornaliero del ministero della Salute. Nella fascia 20-29 anni 116.732 Marchigiani hanno ricevuto almeno la prima dose (l’81,58% del totale), mentre in 114.900 hanno completato il ciclo vaccinale (80,3%).