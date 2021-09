Ascoli: sospesi altri 9 operatori sanitari non vaccinati. Scatta il congelamento dello stipendio.

Il provvedimento nei confronti dei 9 operatori sanitari del Piceno è scattato in seguito al mancato adempimento dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19. E’ quanto segue la firma del direttore dell’Area vasta 5, Cesare Milani, dopo che i nominativi sono stati comunicati dalla Regione al Dipartimento di prevenzione. Si tratta di dipendenti dell’ospedale ‘Mazzoni’ e dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’.

La commissione ha valutato se potessero essere ricollocati o meno, ma “ricollocare un medico, o un infermiere, non è facile – ha spiegato Milani – è chiaro che non possono essere messi in smart working o in una stanza da soli”.

La sospensione avrà validità fino al 31 dicembre 2021, per tutta la durata dello stato di emergenza. Per chi dei sospesi non ci dovesse essere un effettivo impedimento di salute alla vaccinazione, scatterà anche la sospensione dello stipendio.