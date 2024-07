Ha fa tappa ad Ancona oggi, mercoledì 24 luglio, con arrivo alla Pineta del Passetto, la seconda edizione di “Pedalando, Movimento di resistenza al Parkinson”, una manifestazione sportiva sociale organizzata da Lorenzo Sacchetto, ammalato di Parkinson da anni, e da sua moglie Raffaella, accompagnati da una ventina di volontari, uomini, donne di diverse età, alcuni dei quali sofferenti della stessa patologia e perfino due giovanissimi ciclisti. Con loro anche Fabiano Fontanelli, ex dirigente e agonista con quattro vittorie di tappe di Giro d'Italia alle spalle. “Pedalando -spiegano Lorenzo e Raffaella Sacchetto che lo accompagna in questa straordinaria e complessa avventura, organizzandola nei dettagli- è un movimento nato per dare voce a chi convive con la malattia. Attraverso lo sport e la condivisione, vogliamo dimostrare che è possibile continuare ad avere una vita ricca e piena nonostante il Parkinson. L'imperativo è resistere all'avanzamento del male e all'isolamento sociale che lo accompagna, cercando di fare vita attiva e confidando nel progresso scientifico ”.

La maratona ciclistica- circa 70 chilometri al giorno- è partita il 20 Luglio da Sant'Urbano (Padova) e dopo Ferrara, Bologna, Ravenna, Rimini e Pesaro tocca Ancona e poi, a seguire, Gualdo Tadino , Perugia, Ponticino, Firenze e infine Sestri Levante. L'obiettivo è quello di coinvolgere attivamente i territori attraversati -le Regioni, i Comuni e le associazioni locali – per informare, sensibilizzare e confrontarsi su diversi temi legati alle malattie neurodegenerative come la Malattia di Parkinson.

Ad Ancona – come in ogni capoluogo raggiunto- per l' occasione è stato organizzato anche un evento pomeridiano co-progettato con l' Amministrazione comunale e regionale e con le personalità del mondo della medicina, dello sport, della cultura. Una occasione per parlare di stili di vita salutari nella gestione del Parkinson, di nuovi approcci alla malattia, della necessità di fare rete per garantire l’omogeneità delle cure e per raccontare esperienze e buone pratiche.

Ad accogliere l'atleta ed il suo team al Passetto, al mattino, gli assessori alle Politiche Sociali e alla Salute, Manuela Caucci, e il vice sindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni e la consigliera comunale M.Grazia De Angelis.

Gratitudine ed emozione, i sentimenti che hanno provato tutti i presenti, colpiti dal coraggio che muove Lorenzo Sacchetto in una impresa decisamente faticosa e impegnativa, diventata per lui, la moglie e i suoi amici una missione.

"La malattia di Parkinson – ha dichiarato l'assessore Caucci ricordando quanto sia stretto l'intreccio tra aspetti socili e aspetti sanitari- rappresenta una costante sfida per il mondo scientifico impegnato a capirne le cause e ad individuare trattamenti efficaci e sicuri. È certamente una sfida per le persone che ne sono affette e per i loro cari che rivestono il ruolo di care giver.

Abbiamo aderito convintamente a Pedalando per il Parkinson e siamo onorati di ospitare in questi due giorni Lorenzo Sacchetto, sua moglie Raffaella Roveron, e tutto il gruppo di ciclisti che, con questa iniziativa ci aiutano a sensibilizzare la cittadinanza tutta sul Parkinson e su altre malattie neurodegenerative i cui sintomi vengono gestiti anche attraverso trattamenti non farmacologici che possono migliorare la qualità della vita delle persone al di là della malattia".

“E' di tutta evidenza- commenta l'assessore Zinni- che manifestazioni come queste servono per fare conoscere il Parkinson a tutta la cittadinanza, ma soprattutto servono a dare la speranza di potere riuscire -attraverso lo Sport- a contenere gli effetti del Parkinson e cercare di avere una vita se non del tutto normale, certamente ricca di di soddisfazioni. Grazie davvero a Lorenzo per l'esempio che sta dando a tutti, un esempio di grande coraggio, fiducia e spirito positivo ”.

Con le Autorità comunali anche Mauro Silvestrini – Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'UNIVPM nonché Direttore SOD Clinica Neurologica dell'Azienda ospedaliera universitaria delle Marche, Maria Gabriella Ceravolo – Direttore della SOD Clinica di Neuro riabilitazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche e Marco Guidi – Referente Associazione Parkinson Marche, già Direttore della U.O.C. Neurologia dell'Ospedale San Salvatore di Pesaro Paolo Pelosi – Associazione Parkinson Marche

L'incontro pomeridiano “L'esperienza di Lorenzo Sacchetto ” si tiene nella sala del consiglio comunale e coinvolge istituzioni e associazioni. Su “Il ruolo dell'attività fisica nella gestione della Malattia di Parkinson intervengono Margherita Pergolini – Chinesiologo AMPA – Socio AISE Luca Savoiardi – Presidente CIP e Maria Gabriella Ceravolo – Direttore della SOD Clinica di Neuro riabilitazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche.

Il tema “ Un nuovo approccio alla malattia per una presa in carico integrata, multidisciplinare e continuativa” è affrontato da Cristina Basso – Responsabile Coordinamento Regionale Rete Patologie Neurodegenerative, Regione Veneto , Angelo D’Annibale – Direttore U.O.C di Medicina Fisica Riabilitativa Asl Chieti. Segue la sessione intitolata “La necessità di fare rete per garantire l’omogeneità delle cure” con Marco Guidi – Referente Associazione Parkinson Marche, già Direttore della U.O.C. Neurologia dell'Ospedale San Salvatore di Pesaro Paolo Pelosi – Associazione Parkinson Marche; a seguire “ Come vivere bene con la Malattia di Parkinson? Esperienze e buone pratiche a confronto “ con Marco Pastonesi – Giornalista italiano, a lungo editorialista della Gazzetta dello Sport Marco Scarponi – Segretario Generale Fondazione Michele Scarponi

Pedalando riprenderà la strada dopo un breve riposo verso l'Umbria. Il team è affiancato da mezzi attrezzati al soccorso e alla protezione degli atleti su strada e scortato da agenti delle Polizie locali, una sorta di staffetta della solidarietà. L’iniziativa è supportata dal Coordinamento Regionale Rete Patologie Neurodegenerative e dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto.