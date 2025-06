ANCONA – E’ morto all’età di 76 anni Stefano Foresi ex assessore Pd del comune di Ancona nelle due giunte Mancinelli. Una perdita per la politica anconetana di cui Foresi è stato una figura di spicco soprattutto per la sensibilità dimostrata verso i temi dell’inclusione e della partecipazione. E’ stato un punto di riferimento per gli abitanti del Piano infatti ha ricoperto per ben 15 anni (dal 2001 al 2013) il ruolo di presidente della II Circoscrizione. Ex consigliere comunale nella giunta Silvetti si era dimesso a fine maggio per motivi di salute dal consiglio comunale, purtroppo il male che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo strappandolo all’affetto dei suoi cari e alla stima delle tante persone che lo hanno conosciuto.

“Stefano grazie. Grazie per tutto quello che hai fatto per Ancona, per la generosità e la disponibilità con tutti, grazie per la lealtà, grazie per l’umiltà e il senso del servizio che ha sempre prevalso su tutto.” Il ricordo commosso della ex sindaca di Ancona Valeria Mancinelli su facebook

“Ovunque tu sia, so che starai risolvendo qualche emergenza, con un grande sorriso e l’energia di un ragazzo. Abbraccio Luciana, i tuoi figli, i tuoi adorati nipoti. E abbraccio te, per sempre.”

“Mi hai insegnato tanto e ne abbiamo fatte mille di cose insieme per la nostra città….ma me le terrò come ricordi preziosi e oggi voglio ringraziarti per avermi considerato sempre la tua terza figlia.” Le parole della consigliera comunale Susanna Dini, che ricorda il suo ingresso in politica nelle circoscrizioni proprio con Foresi.

“Una vita spesa per la politica: se c’è una persona a cui si addice questa definizione, quella persona era Stefano Foresi – dichiara il sindaco Daniele Silvetti – Una politica che lui ha sempre declinato con passione e dialogo, in mezzo alla gente. Lo salutiamo con commozione e gratitudine, consapevoli di avere perso un uomo di straordinaria abnegazione e lungimiranza, di lealtà e di spessore umano come pochi. Un uomo del fare ma anche delle istituzioni che si è sempre posto al servizio della comunità: per questo abbiamo voluto rendergli onore allestendo in Comune la camera ardente”.

In accordo con la famiglia, al fine di consentire di salutare per un’ultima volta Stefano Foresi, il Comune di Ancona fa sapere che la camera ardente sarà allestita e aperta a tutti i cittadini nella Sala consiliare di Palazzo del Popolo domani dalle 12 alle 20. Annullato il Consiglio comunale previsto per giovedì 26.