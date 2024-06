TOLENTINO – Allerta gialla prorogata fino a tutta la giornata di domani, martedì 25 giugno. Intanto nella giornata di oggi sono stati registrati allagamenti a causa della pioggia nel territorio di Tolentino. Cinque gli interventi dei vigili del fuoco. “Diverse le criticità – comunica il Comune – riscontrate: in zona Bura è caduta una quercia, sono intervenuti gli operai del Comune per la rimozione, fatta defluire l’acqua in eccesso, aprendo le caditoie, in via Colombo, in viale Bruno Buozzi, ponte di Mancinella e in diverse contrade. In tarda serata la situazione con la diminuzione della pioggia è rientrata nella normalità”.