ANCONA – Dopo avere valutato attentamente le tante segnalazioni inviate, la giunta municipale ha deciso nelle ultime ore le civiche benemerenze 2023. L’ambito attestato verrà consegnato sul palco di piazza Cavour alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari mercoledì 4 maggio alle ore 11,30 nel cuore della fiera di San Ciriaco. L’attestato di benemerenza con medaglia d’oro è stato tributato ex-aequo a due donne.

Filomena Felcini Fiore, storica patronessa del Salesi, è stata presidente per due mandati dell’Associazione. Una vita dedicata alla solidarietà e all’impegno. A fianco della sua attività di commerciante, da 39 anni è presente all’interno del sodalizio, impegnandosi con dedizione in favore del prossimo, dei piccoli ospiti dell’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona e delle loro famiglie, con attenzione e grande umanità.

Francesca Rossi, nata ad Ancona, è una scienziata di livello mondiale; attualmente è presidente dell’Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI), i cui soci sono circa 4mila ricercatori nel mondo. Per i temi dell’etica ed intelligenza artificiale, è il riferimento di IBM, in cui ricopre il ruolo di Fellow e AI Ethics Global Leader. A questa scienziata è affidato uno dei temi cruciali del futuro dell’umanità.

Numerosi, a seguire, i cittadini e le associazioni che verranno insigniti della civica benemerenza.