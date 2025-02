FANO – Un gesto di altruismo e un intervento tempestivo che hanno fatto la differenza. È quanto accaduto ieri in via Mascherpa, dove una pattuglia della Polizia locale, di rientro al Comando, è stata fermata da un passante che segnalava una densa colonna di fumo proveniente da un condominio. Gli agenti si sono precipitati sul posto, trovandosi di fronte a un incendio che si stava rapidamente propagando all’interno dell’edificio.

Al piano terra, una donna in evidente difficoltà chiedeva aiuto dalla finestra. Un agente, senza esitazione, si è introdotto nell’appartamento, l’ha raggiunta e portata in salvo. Nel frattempo, altri due agenti hanno evacuato rapidamente i residenti, mettendo in sicurezza sette persone e assicurandosi che nessuno rimanesse intrappolato nel fumo denso.

Ma il pericolo non era finito. Al terzo piano, un’anziana con difficoltà motorie implorava aiuto, impossibilitata a uscire a causa del fumo. Con determinazione, Stefano Renzicchi, ufficiale della Polizia locale l’ha caricata sulle spalle e l’ha portata fuori dall’edificio, salvandola da una situazione critica. Un atto di grande coraggio, che ha avuto ripercussioni fisiche per l’ufficiale, il quale, dopo lo sforzo e l’inalazione del fumo, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Anche la donna salvata al piano terra ha ricevuto assistenza medica per aver respirato il fumo.

Il sindaco Luca Serfilippi ha dichiarato: “Voglio esprimere profonda gratitudine alla Polizia locale per l’impegno e il senso del dovere dimostrati. Ancora una volta, questi agenti hanno confermato che il loro lavoro va oltre il rispetto delle regole: significa essere sempre presenti, pronti ad aiutare e, quando necessario, a mettere a rischio sé stessi per salvare gli altri”.