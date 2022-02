Covid a scuola: calano ancora le classi in Dad.

Nelle Marche le classi in didattica a distanza (Dad) per casi Covid sono 455 (dato al 22 febbraio), cioè circa l’1,88% del totale di 10.432 classi, rispetto alle 487 che risultavano in Dad al 15 febbraio; anche le classi in quarantena sono calate nello stresso periodo: da 208 a 196 (4,36% del totale).

Lo fa sapere l’Ufficio scolastico regionale che fornisce un dato comprendente anche le scuole paritarie.

Nel dettaglio tra le classi attualmente in Dad ce ne sono 80 in provincia di Ascoli Piceno, 41 in quella di Ancona, 54 nel Maceratese, 13 nel Fermano e 8 in provincia di Pesaro Urbino.

Quanto alle classi in quarantena sono 137 quelle in provincia di Macerata, 132 in quella di Ancona; a seguire le province di Ascoli Piceno (107), Pesaro Urbino (54), Fermo (25).