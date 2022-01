Nelle Marche continua a crescere, ma in maniera molto lieve, l’incidenza di positivi su 100mila abitanti: con i 2.268 casi registrati nell’ultima giornata (come di consueto un valore basso per il numero contenuto di tamponi eseguiti la domenica), l’incidenza si attesta a 2.664,10 (2.647,05 ieri, e 2.609,65 il giorno precedente).

Lo evidenzia l’aggiornamento dell’Osservatorio epidemiologico regionale.

Tra i contagiati 355 persone con sintomi; 889 contatti stretti di positivi, 759 contatti domestici, 8 in ambiente di vita/socialità, 3 in setting lavorativo, 2 in ambiente di scuola/formazione, 1 ciascuno in setting assistenziale e sanitario. Su altri 245 contagi in corso “l’approfondimento epidemiologico”.

In provincia di Ancona 738 casi; seguono le province di Maceata (538), Pesaro Urbino (406), Ascoli Piceno (282) e Fermo (211); 83 casi da fuori regione.

Il numero più alto di contagi tra persone di età compresa tra 25-44 anni (649); a seguire la fascia 45-59 anni (489) e 6-10 anni (307). Sono stati eseguiti nelle ultime 24ore 6.759 tamponi (5.747 tra tamponi di diagnosi e antigenici, con il 39,5% di positivi, oltre a 1.012 nel percorso guariti).