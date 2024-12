FANO – Maltempo a Fano, chiuse diverse strade comunali. La pioggia e il forte vento stanno causando numerosi disagi. Al momento sono chiuse Strada del Giardino e le via Alighieri, Tomassoni e Colombo, mentre nella zona collinare sono in corso interventi e aggiornamenti sulla viabilità.

“Segnaliamo – dice il Comune – inoltre criticità nelle aree di cantiere, dove il maltempo ha danneggiato recinzioni, strutture e numerosi cartelli stradali risultano divelti. Invitiamo i cittadini a restare a casa ed evitare spostamenti non strettamente necessari, sia per tutelare la propria sicurezza che per agevolare le operazioni di intervento sul territorio. Stiamo intervenendo con numerose squadre per gestire queste situazioni, comunque per segnalazioni è possibile contattare il numero 800 094 141”.

Aperto il Centro operativo comunale per la gestione dell’emergenza. Il sindaco Luca Serfilippi, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ha rinviato l’odierna conferenza stampa di fine anno a sabato prossimo, ore 10, nella sala dei Gobbi.