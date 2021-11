Torna a uccidere il Covid nelle Marche: sono 5 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. In aumento l’incidenza settimanale, che tocca quota 135 ogni 100mila abitanti (132,4 il giorno precedente). In lieve calo (-1 in 24 ore) i ricoveri totali.

Sono 264 i nuovi casi, il 19,1% dei test molecolari analizzati (264 su 1377), e il 7,3% degli antigenici (184 su 2501).

Dei nuovi contagi, è la fascia 45-59 anni a registrare il maggior numero di positivi, seguita dai 25-44enni.

Nella ripartizione territoriale per province: sono 90 i casi ad Ancona, 60 ad Ascoli, 50 a Fermo, 34 a Pesaro-Urbino, 20 a Macerata. Sono 10 i casi da fuori regione.

Sono 90 i ricoveri totali (-1), di cui 22 in terapia intensiva (-1), 23 in semi intensiva (-2), e 45 nei reparti non intensivi (+2). Sono 11 le persone nei pronto soccorso della regione (+1 in 24 ore).

Sono 5 le vittime registrate nell’ultima giornata: si tratta di 4 uomini e una donna. In particolare, un 88enne di Arcevia, un 74enne di Loreto, un 86enne di Falconara, un 89enne di Pesaro, e una 86enne di Macerata. In quattro dei cinque dei casi si tratta di persone con patologie pregresse. Sono 3142 i decessi totali.