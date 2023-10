URBANIA – Un secondo, tragico, incidente stradale ha toccato nel profondo la già prostrata comunità di Urbania. Dopo il dramma del giovane Mattia Tancini, 19 anni, che ha perso la vita alla guida del suo mezzo nella notte tra sabato e domenica, ieri è scomparsa Luciana Bennati, 76 anni, travolta sulle strisce pedonali.

Per la donna, che aveva gestito anche un supermercato nel paese, non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul colpo. Il tutto si è consumato in via Roma intorno alle 18.30. La signora sarebbe stata investita da un’auto condotta da un anziano del posto.