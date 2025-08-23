FABRIANO – Ancora una volta le Marche brillano nello sport internazionale grazie a Sofia Raffaeli, la campionessa marchigiana che conquista il bronzo nell’all-around ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro.
Per la 21enne, già simbolo della ginnastica italiana e protagonista dello storico podio olimpico di Parigi 2024, si tratta della terza medaglia consecutiva ai Mondiali, un traguardo che conferma la sua continuità ad altissimo livello.
L’oro è andato alla tedesca Darja Varfolomeev (121.900), argento alla bulgara Stiliana Nikolova (119.300), mentre Raffaeli ha chiuso con 117.950 punti, davanti alla campionessa europea Taisiia Onofriichuk.
Un risultato che impreziosisce ulteriormente il palmarès della ginnasta cresciuta nelle Marche: cinque ori mondiali, sei ori continentali e una lunga serie di successi in Coppa del Mondo, ai quali oggi si aggiunge un’altra perla mondiale.