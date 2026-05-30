MUCCIA – Cantiere della ricostruzione post-sisma finisce nel mirino dei controlli dei carabinieri: a Muccia, nel Maceratese in località Vallicchio, l’ispezione condotta dalla Compagnia di Camerino insieme al Nucleo ispettorato del lavoro di Macerata ha portato alla denuncia di tre persone, alla sospensione di un’attività imprenditoriale e a sanzioni per oltre 37mila euro.

Secondo quanto accertato dai militari, sarebbero emerse gravi violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui omissioni nelle misure di prevenzione, irregolarità nella viabilità interna del cantiere e carenze nei controlli sul Piano di Sicurezza e Coordinamento. Segnalati alla Procura il committente e amministratore unico di una ditta di Pescara, il titolare di un’impresa di Foligno e il coordinatore della sicurezza residente nel Maceratese.