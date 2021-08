ANCONA – Una lite per motivi banali tra giovani coetanei e poi l’aggressione da parte di due di loro ai danni del terzo colpito a pugni e finito a terra. E’ accaduto verso l’una della notte appena trascorsa in via Martiri della Resistenza ad Ancona.

Un 23enne italiano è stato soccorso dai sanitari della Croce Gialla e del 118 e trasportato (era cosciente) in ospedale in codice giallo con un trauma cranico: si trova ancora in osservazione all’ospedale di Torrette e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri del Norm per ricostruire la dinamica dei fatti: attendono di conoscere la prognosi medica sul 23enne per l’eventuale denuncia in caso di querela di parte.

Ad allertare i soccorsi e forse, a mettere in fuga i due aggressori, sono stati alcuni condomini che hanno sentito le grida provenire dalla strada e il ragazzo finire a terra.