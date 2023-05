ROMA – Il Tar del Lazio ha dato il via libera alla realizzazione del contestato pozzo di estrazione denominato “Donata 4Dir”.

La trivellazione, secondo i piani, dovrebbe avvenire a 22 chilometri dalla costa tra Marche ed Abruzzo, al largo della foce del fiume Tronto. Interessati saranno i comuni di San Benedetto del Tronto e Martinsicuro. Gli stessi che, insieme alle rispettive province, avevano presentato ricorso contro la ricerca di gas in mare. U

Un atto che mirava a fermare l’iter portato avanti dal Ministero della Transizione Ecologica e da Eni spa. Con il ricorso si chiedeva l’annullamento di tutti gli atti a favore della trivellazione, fermando l’azione portata avanti dal Ministero della Transizione Ecologica e da Eni spa.



Secondo gli amministratori delle località costiere il pozzo potrebbe creare problemi al turismo balneare, principale risorsa per le cittadine interessate dalla trivellazione e fonte di entrate economiche per tante famiglie del territorio.



Ora, per evitare le trivellazioni, agli enti interessati non resta che rivolgersi al Consiglio di Stato.