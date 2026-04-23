SANT’ELPIDIO A MARE – Beve un solvente in casa, bimbo di 3 anni ricoverato all’Ospedale regionale Salesi per intossicazione.



E’ successo nel pomeriggio di oggi verso le 18.30 a Sant’Elpidio a Mare. Immediato l’allarme dei genitori al 118. Il bimbo, soccorso dai sanitari e rimasto comunque sempre cosciente, è stato prima portato all’Ospedale Murri di Fermo e poi da lì in eliambulanza all’ospedale pediatrico di Ancona. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.