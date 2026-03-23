SENIGALLIA – Grave incidente questa mattina intorno alle 8 a Senigallia all’incrocio tra via dello Stadio e Campo Boario.

Per cause in corso di accertamento, una Hyundai guidata da un uomo residente in città e una bicicletta elettrica condotta da un uomo di 73 anche lui residente in città, si sono scontrate lateralmente mentre entrambi erano in marcia.



Ad avere la peggio nell’impatto il ciclista, che è caduto rovinosamente sull’asfalto battendo la testa. L’anziano è stato immediatamente soccorso dal conducente dell’auto che ha chiamato il 118. All’arrivo dei sanitari le condizioni del 73enne sono apparse sin da subito critiche, tanto da rendere necessario l’intervento dell’eliambulanza. L’anziano è stato trasferito all’Ospedale regionale di Torrette dove si trova in prognosi riservata.



Sul posto per i rilievi la Polizia locale.