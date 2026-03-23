CUPRA MARITTIMA – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sull’A14 in direzione Nord fra Grottammare e Pedaso all’interno della galleria Acquarossa, nel comune di Cupra Marittima.



Per cause ancora in fase di accertamento è un autoarticolato (alimentato a Gnl) e un furgoncino si sono scontrati. Feriti i due occupanti del furgone, uno dei quali è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette in eliambulanza. L’altro invece, meno grave, è stato trasferito all’ospedale di Madonna del Soccorso. Sul posto i vigili del fuoco per il monitoraggio dello stato e della temperatura dei serbatoi del gas del mezzo pesante.



Inevitabile la formazione di lunghe code (al momento circa 5 km), anche a causa dei lavoro in corso.



