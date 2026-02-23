CIVITANOVA MARCHE – Assalto nella notte al Cuore Adriatico di Civitanova Marche. Intorno alla mezzanotte un gruppo di banditi ha sfondato una delle porte d’ingresso del centro commerciale con una Fiat Panda, risultata poi rubata. Dopo aver divelto la porta con l’auto i malviventi hanno provato a sfondare l’entrata di una gioielleria del centro commerciale, usando la Panda come ariete contro la saracinesca di metallo.



La serranda però ha retto al colpo e i banditi non sono riusciti ad entrare nel negozio. A questo punto hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti all’esterno dove c’era ad attenderli un complice a bordo di un’altra auto.

Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato di Civitanova insieme agli agenti della scientifica. I malviventi, ripresi dalle telecamere, erano tutti col volto coperto. Si cerca invece l’auto della fuga che è stata ripresa nei video.