I nodi del Superbonus, uno degli incentivi introdotti dal Governo Conte bis per agevolare la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, al centro della puntata di stasera di Sibilla, le voci della ricostruzione. Torniamo in onda alle 21 e parleremo della recente decisione dell’Esecutivo Meloni di bloccare la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus fiscali. Decisione che ha causato incertezza tra i proprietari di immobili e gli operatori del comparto edile, specie quelli del cratere del sisma 2016 del centro Italia.

Ai microfoni di Giacomo Giampieri ci saranno Carlo Resparambia, coordinatore nazionale Ance Cratere e presidente Ance Macerata, e Enrico Crucianelli, vicepresidente Ance Macerata.

Nell’ultima parte spazio alla storia “a lieto fine” che arriva da Acquasanta Terme, dove sono partiti i lavori – 33 anni dopo l’abbandono – del complesso termale, piscina e grotta sudatoria.

Una luce che non si spegne mai, da sette anni.