“Parlare di emergenza sanitaria ora è fuori dal tempo”. Acquaroli spinge per l’allentamento delle restrizioni.

“Conclusione dell’emergenza sanitaria il 31 marzo? Credo che parlare di emergenza sanitaria in questo momento, con tutto quello che abbiamo vissuto, è in assoluto fuori dal tempo”.

Così il presidente della Regione Francesco Acquaroli rispondendo ai cronisti a margine del Consiglio regionale.

Il presidente fa appello alla cittadinanza a “riacquisire una capacità di approccio alla normalità, – spiega – che non significa non essere attenti alla pandemia e al virus, ma cercare anche di riacquisire quei comportamenti di fiducia in noi stessi, nella società, di socialità e cercare di farlo, facendo sempre attenzione alle raccomandazioni dell’autorità sanitaria ma con la consapevolezza che in questo momento, un po’ per il vaccino, per le cure e perché il virus è in una fase che flettendo calando, così come l’impatto sulle strutture sanitarie, dobbiamo essere più sereni e più tranquilli”.