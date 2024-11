Donato un ecografo al Consultorio ostetrico-ginecologico di Matelica grazie alla sinergia messa in atto dalle Associazioni di volontariato Don Giovanni Cagnetti di Gagliole, Con Tatto di Castelraimondo, Help di San Severino e alla generosità di molti cittadini.

Un bellissimo gesto di solidarietà frutto anche di una raccolta fondi realizzata attraverso l’organizzazione di un concerto di beneficienza, svoltosi tempo fa presso il Lanciano Forum con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Castelraimondo.

Alla Conferenza Stampa di stamattina erano presenti molte autorità, tra le quali il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Salute della Regione Marche Filippo Saltamartini, il Consigliere regionale Pierpaolo Borroni, i tre sindaci di Matelica Denis Cingolani con l’assessore alla Sanità Rosanna Procaccini, di Castelraimondo Patrizio Leonelli e di Gagliole Sandro Botticelli, il Prof. Andrea Spaterna di Unicam in rappresentanza del Rettore, il Comandante Orrù dei Carabinieri della locale Stazione e il parroco Don Ruben.

Per l’Ast di Macerata la Direzione strategica con il Direttore Generale Marco Ricci, il Sanitario Daniela Corsi e il Socio Sanitario Giancarlo Cordani, la responsabile dei Consultori dell’Ast di Macerata Dr.ssa Rosalba Zannini e il Dr. Alessandro Ranciaro, Direttore del Distretto di Camerino, mentre per le Associazioni di volontariato la Dr.ssa Giulia Volpini presidente di Con Tatto, la presidente dell’Help Cristina Marcucci e la Don Cagnetti del presidente Prof. Andrea Violi, assente per impegni di lavoro.

“Ringrazio le Associazioni per questa importante donazione, – dichiara il Direttore Generale dell’Ast di Macerata Marco Ricci – la disponibilità di una nuova tecnologica per il Consultorio innalza la qualità delle prestazioni erogate dai nostri professionisti sanitari, permettendoci di soddisfare le aspettative di salute dell’utenza dell’area montana che vi si rivolge. Il Consultorio di Matelica afferisce ad un territorio vasto, di cui fanno parte ben 17 Comuni dell’entroterra montano”.

“Il gesto di queste Associazioni è un esempio straordinario di carità, intesa nel significato costituzionale di sussidiarietà orizzontale dei cittadini nei confronti dello Stato – ha affermato il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Salute della Regione Marche Filippo Saltamartini. – Nell’Ospedale di Comunità di Matelica devono essere garantite l’assistenza territoriale e i servizi diagnostici di cui ha bisogno la popolazione di riferimento. La Regione Marche ha investito nel territorio e grazie ai fondi del PNRR dal 2025 potremo assumere medici e infermieri per gli Ospedali di Comunità, tornando così ad investire sui territori montani. Stiamo anche potenziando le tecnologie, oggetto di una intensa azione di ammodernamento che ci vede tra i primi in Italia dopo la Provincia Autonoma di Bolzano per le strumentazioni più innovative e meno obsolete" ha detto citando un recente report del Corriere della Sera.

E prosegue- Il governo nazionale di centro-destra ha investito 134 miliardi nella Sanità, un più 19 miliardi rispetto a quattro anni fa, aumentando la formazione dei medici e garantendo così il necessario fabbisogno di personale per gli anni futuri. Per noi la Sanità è una priorità: se non c’è assistenza sanitaria delle zone interne, non ci può essere qualità della vita né investimenti sociali nei nostri territori”.

L’ecografo donato è un elettromedicale per la medicina preventiva, un portatile che può essere utilizzato per eventuali visite domiciliari.

Il consultorio si arricchisce di uno strumento utile per lo svolgimento delle proprie attività, visto il ruolo che svolge come area di prossimità per il cittadino, con funzioni multidisciplinari che accompagnano la donna nei percorsi di salute, la coppia, ma anche gli adolescenti in età evolutiva.

I suoi professionisti, infatti, ostetrica, assistente sociale, psicologa-psicoterapeuta e ginecologo, attraverso azioni mirate alla prevenzione, stanno promuovendo percorsi divulgativi per i cittadini con la finalità di migliorare l’assistenza nel contesto sociale del proprio territorio.

Tali figure, in particolare, lavorano sulla Health Literacy della donna un processo di alfabetizzazione sanitaria che consiste nel dare informazioni sanitarie di base

per accedere ai servizi in modo consapevole.

La prima iniziativa di divulgazione delle attività del consultorio è stata già effettuata presso il Comune di Castelraimondo, ma si tratta di un progetto pilota che sarà itinerante per tutti gli altri comuni afferenti al consultorio familiare di Camerino, Matelica e San Severino.