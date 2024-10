Viva Servizi, che gestisce il servizio idrico integrato, comunica che, per l’esecuzione dei lavori di collegamento della nuova condotta idrica di via Rodi ad Ancona si dovrà interrompere il servizio mercoledì 23 dalle ore 14:00 alle 20:00 in un’ampia zona compresa tra via del Conero, via Isonzo, la parte alta di via Friuli ed altre vie limitrofe.

Le scuole che effettuano lezioni e attività anche nel pomeriggio come la scuola Montessori e l’adiacente nido per l’infanzia situati in via Podgora saranno riforniti con sacchetti di acqua.

Lo stesso avverrà a Falconara dove, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria condotte idriche – asset management nell’ambito del progetto PNRR, Viva Servizi sta realizzando il progetto di rinnovamento della rete idrica di distribuzione in un tratto di via Nino Bixio nel comune di Falconara Marittima che prevede anche l’opportuna sostituzione della tubatura.

Per la realizzazione di questi lavori è prevista la sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile dalle ore 8.30 alle ore 13.30, nelle seguenti vie: Via Bixio (per il tratto compreso tra via Cairoli e via Colombo), Via Marsala, Via Mameli, Via Cairoli (per il tratto compreso tra via Bixio e via Leopardi), Via Verdi (per il tratto compreso tra via Mameli e via Manara), Piazza Garibaldi (per il tratto compreso tra via Manara e via Cairoli). Le utenze complessivamente interessate sono circa 350.



Al ripristino del servizio, se in entrambi i casi dovesse presentarsi il fenomeno dell’acqua rossa dai rubinetti, è consigliato lasciar scorrere l’acqua dal rubinetto per alcuni minuti, finché non tornerà completamente limpida.