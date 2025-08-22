FERMO – Maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e c’è anche chi irrompe nell’abitazione della cognata: due arresti e due denunce dei carabinieri nel Fermano.

Nei giorni scorsi a Grottazzolina i militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza un cittadino straniero 36enne. L’uomo, armato di un’ascia, è stato sorpreso mentre si introduceva con violenza nell’abitazione della cognata, dalla quale era stato allontanato per precedenti episodi di maltrattamento. L’uomo ha inoltre violato il divieto di avvicinamento e dimora impostogli dal tribunale di Fermo. L’arma è stata posta sotto sequestro.

A Porto Sant’Elpidio i carabinieri hanno denunciato un cittadino straniero 32enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo, durante una lite domestica alla presenza del figlio minore, avrebbe colpito ripetutamente la moglie, provocandole lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. La donna è stata trasferita, insieme al figlio, in una struttura protetta. I militari hanno attivato le procedure previste dal codice rosso.

Invece a Pedaso i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano 27enne. Infine a Fermo è stato denunciato un cittadino straniero 38enne per atti persecutori. L’uomo, dal 2022, avrebbe più volte chiesto alla vittima, con insistenza, diverse somme di denaro, sostenendo problemi familiari e sanitari, inducendo così la stessa a versare in suo favore, nel tempo, oltre 22 mila euro.