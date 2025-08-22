È approdata alle 12.45 al porto di Ancona la nave della ong Solidaire con a bordo 64 persone salvate nel Mediterraneo centrale. Ad accoglierli sul molo i volontari della Croce rossa italiana, la Protezione civile e le forze dell'ordine. Sulla fiancata della nave della ong argentina, che batte bandiera tedesca, è raffigurata l'immagine di un naufragio con la scritta: "gli europei sono stati immigrati illegali in Africa per secoli. Hanno saccheggiato, trafficato umani e assassinato. Questa è la conseguenza".

Secondo le informazioni della Croce rossa le persone salvate sono tutti uomini, tra loro ci sono circa 10 minori non accompagnati. Non ci sarebbero particolari patologie, ma una decina di persone avrebbero subito violenza fisica, psicologica e anche sessuale.

"Ormai è un protocollo consolidato nel tempo. – dice Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente regionale della Croce rossa Marche, che sottolinea la concomitanza dell'evento con la firma, il 22 agosto 1864, della prima Convenzione di Ginevra – A volte ascoltiamo e ci vengono i brividi a fior di pelle in merito alle dichiarazioni su questi sbarchi che collidono con il primo dei sette principi che muovono le nostre azioni e che è quello di umanità. Umanità che sembra aver perso ogni tipo di valore".

Le persone maggiorenni, dopo le prime fasi dell'accoglienza, verranno tutte trasferite fuori regione, tranne i minori non accompagnati che resteranno per un periodo nelle strutture adeguate, secondo la Croce rossa.

"È uno di quei servizi per cui dobbiamo mettere un numero fisso per i volontari. – conclude Del Balzo Ruiti – Altrimenti si segnerebbero tutti, da tutta la regione. Oggi un sorriso particolare e delle braccia particolarmente aperte perché tanti anni fa è nato il diritto internazionale e abbiamo assolutamente il dovere di ricordarlo a noi e a loro".