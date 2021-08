Sono 140 i nuovi contagi da Covid riferiti alle ultime 24 ore, nelle Marche. Si tratta del 16% dei tamponi molecolari analizzati (140 su 876 test). Il tasso d’incidenza è di 71,73 casi ogni 100 mila abitanti. Macerata la provincia con il maggior numero di casi (37), seguita da Ancona (33).

Più ricoverati in terapia intensiva, zero vittime



Sono 55 i ricoverati totali nelle strutture della regione: 10 in terapia intensiva (+1 in 24 ore), 8 in semi intensiva (+1) e 37 nei reparti non intensivi (-5). Sono 21 (+4 in 24 ore) i degenti nei pronto soccorso della regione.

Il servizio sanità della Regione Marche ha anche comunicato che oggi non sono stati registrati nuovi decessi dovuti al Covid.